Roma (askanews) - Red carpet in bianco e rosso per Sigourney Weaver alla Festa del Cinema di Roma dove è stata una delle protagoniste degli Incontri Ravvicinati con il pubblico. Icona delle eroine femminili sul grande schermo, indimenticabile nel ruolo di Ripley in "Alien", l'attrice ha difeso il genere fantascientifico sottolineando che non è solo effetti speciali. "Non sottovalutatelo" ha detto.