Festa Roma, Coogan e John C. Reilly fanno rivivere Stanlio&Ollio

Roma (askanews) - Stanlio e Ollio tornano sul grande schermo. A ridare vita al mito del grande duo comico sono Steve Coogan e John C. Reilly che vestono i panni di Stan Laurel e Oliver Hardy, nel film che racconta i loro ultimi anni di carriera. Una storia d'amicizia e cinema ambientata durante una tournée teatrale in Inghilterra nel 1953."Erano davvero famosi e la gente li ama così volevamo essere sicuri di fare le cose bene, abbiamo lavorato davvero duramente insieme" dice Reilly che racconta la fatica di dover interpretare il ruolo di un attore così amato come Oliver Hardy"È stato divertente ma è stata anche dura - ribadisce Coogan - imparare gli sketch, i balletti, le battute per fortuna io e John ci siamo trovati molto bene, io non vedevo l'ora di andare a lavoro mi faceva ridere e io facevo ridere lui, è stato grandioso".Per raccontare la loro storia il regista ha contattato le nipoti di Laurel e ha parlato con persone che li hanno conosciuti nel tentativo di far capire chi erano gli uomini dietro la maschera degli attori.