Festa Roma, Mattarella e Fico alla proiezione della Grande Guerra

Roma, (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla proiezione del film "La Grande Guerra" di Mario Monicelli, in occasione della 13esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Seduto vicino a lui il presidente della Camera, Roberto Fico."Sono cent'anni dalla fine della Grande Guerra ed è importante poterla raccontare come è stata vissuta la guerra da due persone che si sono trasformate quasi per caso in eroi", ha commentato il direttore della Festa del cinema, Antonio Monda.Dal palco Aurelio De Laurentiis ha ringraziato Mattarella e Fico per essere intervenuti alla proiezione del film, che celebra il centenario della prima guerra mondiale che termina a novembre.