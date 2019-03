Forte e determinata, Paola Turci esce con l'album Viva da morire

Milano, 12 mar. (askanews) - Forza, gentilezza e determinazione, Paola Turci è una donna che sa quello che vuole e nel suo nuovo album "Viva da Morire" che contiene dieci tracce, sono racchiusi il passato, il presente, il futuro. La cantante con questo nuovo lavoro vuole celebrare soprattuto un inno alla vita ricco di energia."Viva da morire intanto è un'esclamazione, di gioia per essere vivi, la gioia di essere scampati, sopravvissuti. Sembra una canzone leggera, ma ha la sua pesantezza e una sua densità. E' un ringraziamento alla vita, è sentirsi grati per essere qui vivi e avere tutte le opportunità del mondo per fare meglio"."Viva da Morire" è anche il titolo del nuovo singolo scritto dal rapper Pula+, a cui lei da un'interpretazione unica frutto di lavoro e studio. Paola è affascinata del rap e della possibilità di cimentarsi con le rime dice così. "Ci proverei, perchè no, per fare un esperimento, poi magari tornerei a cantare, a me piace la melodia tantissimo, sono una cantante italiana a tutti gli effetti mi piace ciò che esprime la melodia. Come la musica pop, non tutta è bella, non tutto il rap funziona, non tutti i rapper sono bravi. Ma alcuni sono molto interessanti, un po' come erano i cantautori prima"Archiviato il festival di Sanremo dove ha ottenuto ottimi consensi con il singolo "L'ultimo Ostacolo" Paola Turci guarda avanti. Da sabato incontra i fan negli store delle principali città italiane, poi i due concerti a maggio a Milano e Roma e infine il 12 novembre torna a teatro partendo da Torino con un tour. Attrice di carattere e talento racconta così il suo rapporto col palcoscenico."Il palco teatrale e quello musicale hanno delle differenze e delle distanze che si possono accorciare, l'ho scoperto dopo aver fatto il monologo a teatro e subito dopo essere salita sul palco dell'Ariston. C'è un comune denominatore che è la concentrazione e il teatro e quindi la recitazione è una scuola di vita che ti aiuta moltissimo a stare sul palco quando canti".