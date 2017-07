Francesca Monte, dai talent alla dance con "Tonight"

Milano (askanews) - Si intitola "Tonight", l'ultimo singolo di Francesca Monte, cantautrice indipendente con alle spalle due esperienze nei talent "The voice" e "X factor" con i Komminuet e reduce dal successo del primo Ep "Una cattiva ragazza". Il brano nasce dalla collaborazione con Vincent Arena, producer attivo in live e radio show di molti dj internazionali e su Bbc Radio 1, creatore e vincitore di premi per le colonne sonore per film e serie tv. È un brano dalle sonorità dance che ha raggiunto 100mila streaming su Spotify ed è entrato in classifica iTunes tra i singoli dance più venduti. Il video, girato dal regista Gimmy Giordano, racconta una storia d'amore tormentata in una Salerno surreale.La collaborazione tra i due artisti è nata quasi per caso, durante un'intervista radiofonica. "Io stimavo Francesca tantissimo come cantante e cantautrice, abbiamo iniziato a creare insieme lavorando a 4 mani cercando di mettere del nostro: io la parte dance e lei quella pop"."Il brano è un pezzo con sonorità che ricordano gli anni Ottanta e Novanta, c'è tanto delle mie esperienze precedenti: io ho sempre sperimentato nella musica e continuerò a farlo, non mi fermerò mai ad un solo genere".La carriera di Francesca Monte spazia infatti tra generi e stili musicali, con canzoni in italiano e in inglese. "I talent sono una grandissima opportunità per i giovani ma sono solo un punto di partenza e mai di arrivo: sta all'artista giocarsi bene le proprie carte. Consiglio ai giovani di provare quella strada ma non è l'unica, c'è anche quella dell'indipendenza che sto seguendo io, vedendo piano piano i risultati"."Tonight" è l'inizio di una collaborazione tra Francesca e Vincent, che sono al lavoro su altre tracce e in autunno andranno in tour.