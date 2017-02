Francesca Monte nei digital store con l'Ep "Una cattiva ragazza"

Milan (askanews) - Ha atteso la fine di Sanremo 2017 per tornare in scena - e nei digital store - dal 17 febbraio, con un nuovo Ep da 5 sound track che prende il titolo da "Una cattiva ragazza", uno dei suoi successi più recenti. La cantautrice salernitana Francesca Monte, ex voce del duo Komminuet a X-Factor 2014, è pronta, quindi, a rimettersi in gioco con il suo nuovo progetto artistico."Sono molto contenta - spiega - perché ci ho messo un po' di tempo per buttar fuori la mia musica perché volevo scrivere dei testi che parlassero di me e soprattutto che le persone passano rivedersi in quei testi".Francesca, infatti, è sia autrice dei testi che della musica delle sue canzoni che traggono tutte spunto dalla vita quotidiana."È un mettersi a nudo completamente - aggiunge la cantante - infatti i miei brani sono autobiografici, parlano di vari disagi, anche dell'adolescenza, perché io mi confronto tantissimo con i miei fan, sono una grande ispirazione per me".Nel nuovo Ep di Francesca, realizzato con la produzione artistica di Antonio Senatore aka Senbeats, oltre all'altro singolo "Passi al Neon", ci sono tre inediti: "Una bambola e i suoi guai", "Non è mai facile" cantato con il rapper Matteo D' Acunto, ex componente degli Ape Ascape, finalisti a X Factor 2013 e "Sono qui" con il rapper africano Yao Apedo Aka B. Singer.Francesca, inoltre, ama essere un'artista a tutto tondo e all'attività di cantautrice alterna quelle di modella, autrice, produttrice e anche talent scout."Amo scrivere anche per gli altri - conclude - ho già scritto per Iconize, che è un mio grande amico, ma non escludo di continuare in futuro questo mio percorso da writer e in più, oltre all'Ep ho anche un progetto internazionale che vedrà la luce a marzo e ho scritto in inglese con il produttore Vincent Arena".La data d'uscita dell'Ep, coincide con l'evento che l'artista terrà all'Alcatraz di Milano, prima tappa del tour italiano.