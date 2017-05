Franceschini: nuova norma permette svolta positiva per Cinecittà

Cannes (askanews) - Da Cannes il ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, incontrando la stampa sul riassetto di Cinecittà."Stiamo lavorando a una nuova norma approvata dal Parlamento che consente di costruire condizioni per una svolta positiva per Cinecittà, con la messa in discussione del rapporto con i privati di Cinecittà Studios che hanno gestito una parte di Cinecittà in questi anni, con la possibilità di un ritorno alla proprietà pubblica con il coinvolgimento della Rai e quindi attraverso la costruzione di una cittadella del cinema e dell'audiovisivo, volano per una nuova stagione di cinema italiano e attrazione di investimenti stranieri con il tax credit, e questo farà crescere l'attrattività verso gli investitori internazionali".