Francesco Guasti: "A Sanremo per parlare dei trentenni di oggi"

Roma, (askanews) - Francesco Guasti si presenta sul palco del Festival di Sanremo nella sezione giovani con il brano "Universo", una canzone che parla della vita dei trentenni. L'abbiamo incontrato a poche ore dalla sua esibizione sul palco dell'Ariston:"In questi giorni sono un frullatore di emozioni: ci sono tante emozioni che si accavallano, la paura, la tensione e la gioia. Sarà una grandissima emozione".Il brano si intitola "Universo", contenuto nell'album omonimo che uscirà il 10 febbraio: "Parla di me, è dedicato alla mia generazione. Parla dei trentenni che non mollano che cercano di costruire il proprio futuro e vivendo il proprio presente. Sarà un disco che parla di me, un ragazzo di 34 anni che dorme poco e sogna tanto".