Francesco Renga nei palasport: "Questo tour è un premio per me"

Milano, (askanews) - E' partito dal Mediolanum Forum di Milano "Scriverò il tuo nome live nei palasport", il nuovo tour di Francesco Renga che fa tappa in 5 città italiane. Il nome dell'amore è il centro dello show che si svolge su due palchi, uno principale e un secondo che il cantante chiama "sala prove", dedicato ad un set acustico più intimo. Il concerto dura più di due ore con quasi 40 brani tra i successi di Renga e quelli dell'ultimo album "Scriverò il tuo nome", che contiene tre inediti: un incontro con il pubblico, ringraziamento prima di tutto ai fan che lo seguono."Riparto con questo tour fortunato che mi ha regalato grandi soddisfazioni che è nato come un premio per me prima di tutto, per chi collabora con me, e soprattutto per i miei fan e la gente. È un tour che li celebra e da qui nasce l'idea di un live che vuole raccontare nel tempo questo momento particolarmente bello".Insieme al cantante sul palco c'è Elodie, che nell'album canta con lui "Così diversa", ma non è l'unico ospite del tour."Elodie mi accompagna in tutte le date, un'artista incredibile con cui c'è un duetto bellissimo. Poi ci sono degli altri amici uno è Giorgio Panariello che incontro a Firenze e Luca Carboni, un altro grande artista che amo, che invece mi accompagnerà e salirà sul palco con me a Bologna".Dopo Milano il 16 maggio il tour fa tappa al Palapartenope di Napoli, il 18 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 20 al Pala Alpitour di Torino e il 22 alla Unipol Arena di Bologna. Il 6 giugno Francesco Renga sarà tra gli artisti premiati ai Wind Music Awards 2017 a Verona. I concerti nei palasport anticipano il tour estivo in tutta Italia.