I sondaggi che vedono volare solo La Lega: “Perché c’è stato, ed è tuttora in corso, un attacco personale dei Magistrati contro un leader che ha sempre rappresentato la destra liberale dell’arco costituzionale e che ha sempre messo gli interessi degli imprenditori sopra ogni cosa, ma che ha subìto un accanimento giudiziario intollerabile. No non c’entro io… Io parlavo di Renzi.”