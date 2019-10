Fratelli di Crozza, Briatore è il founder del "Movimento del fare"

Crozza è Briatore, founder del “Movimento del fare", sì ma del fare cosa?: “Il mio drimtim produce soprattutto idee del fare! Ogni regione può decidere in autonomia quale stagione gli conviene di più per la sua economia. Prendi la Sardegna, a cosa serve l’inverno? è solo un danno, va abolito! Se tu la Val D’Aosta a febbraio la copri col Domopak rimane al fresco… e l’inverno ci dura fino a luglio. Anche l’Etna… non è che può eruttare quando vuole lui. Un drimtim di una regione del fare l’Etna lo fa eruttare quando c’è il ponte festivo”