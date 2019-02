Nella puntata di Fratelli di Crozza -in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - debutta Crozza/Calenda. Il Ministro che "piaciucchia" spiega le motivazioni della sua adesione al Partito Democratico: "Visto che piacicchiavo mi son detto, che faccio? Prendo la tessera del PD! C'era un varco... Per l'arroganza di quello con i dentini...Insomma piacicchiavo...L'occasione fa l'uomo leader"