Straordinario Maurizio Crozza nel corso della prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza il venerdì in prima serata sul Nove, si fa in quattro per analizzare la situazione disastrosa in cui versa il Pd ed è subito Disgrace Anatomy. Il nuovo personaggio di Calenda con Minniti, Gentiloni e Renzi si ritrovano insieme al capezzale di un Pd ormai moribondo: “ I medici dicono che capisce tutto, tranne il Paese capisce tutto…”