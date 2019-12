Maurizio Crozza/ Calenda vuole provarci fino in fondo con il suo nuovo partito Azione che i sondaggi danno al 3%: “È evidente che non capisco un c***o. Io del fico d’India mangio la buccia. Sono io che riporto il bastoncino al cane! Io non ci capisco un c***o e mi vota il 3%...vuol dire che c’è un 3% che non ci capisce un c***o. La mia speranza è che ci sarà in Italia un 10% che non ci capisce un c***o. Un 9% toh!