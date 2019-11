Fratelli di Crozza, De Luca si scaglia contro Matteo Salvini

Maurizio Crozza/ De Luca si scaglia contro Matteo Salvini, reo di aver attaccato la regione Campania: “E facciamolo questo dibattito. Dimmi dove… come… quando. Decidi pure tu se armati o a mani nude come in Fight Club, ma facciamolo! Quando parli della Campania, Salvì, ti devi alzare in piedi e i suddetti piedi te li deve lavare, fare la pedicure e impanare di borotalco. Lo so che col sapone anni fa vi siete lasciati male, ma se vuoi parlare della Campania devi recuperare il rapporto con la glicerina: è un sacrifizio necessario”