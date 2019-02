Il pungente monologo di Maurizio Crozza nella puntata di Fratelli di Crozza - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - dedicato alla sinistra italiana: "I genitori di Renzi accusati di reiterazione di reato? Ma con tutti i problemi che hanno secondo voi si mettono a fare un altro figlio?" E sul PD: "Di cosa parlavano prima dell' arresto... Di Giachetti? Cosa dici su Giachetti? Non sai nemmeno se è quello con la barba o con gli occhiali!"