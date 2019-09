Fratelli di Crozza: i Leader Politici impegnati a sfottere Matteo Salvini

Un esilarante Maurizio Crozza si moltiplica per vestire i panni di Conte, Gentiloni, Mattarella, Grillo, Zingaretti, Berlusconi e Landini riuniti intorno al tavolo di un ristorante con un solo obiettivo comune: prendersi gioco di Matteo Salvini. Primo tra tutti il Premier Conte che, tra le risate generali, afferma: “ No perché io non solo gli riapro i porti, io gli faccio sbarcare tutti i profughi siriani davanti al Papeete… Sai cosa facciamo? Io gli tasso le merendine adesso e il prossimo anno gli tasso anche i moijto