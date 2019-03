Fratelli di Crozza, il monologo sul Fridays for future

Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, il pungente monologo di Maurizio Crozza che con la consueta ironia analizza il Fridays for Future, la manifestazione contro il cambiamento globale che ha coinvolto i giovani di tutto il mondo: “Oh, ragazzi…che sarà mai, per un po’ di gas serra non è mai morto nessuno. Abbiamo ancora 2 anni… dai… calma: due anni fa Di Battista sembrava un genio. E poi magari s’aggiusta tutto…certo in Italia il Po non c’è più, la neve sulle Alpi è sparita e a Pescara è arrivato “Indipendence Day”.Ma non è successo niente… in fondo, è stato solo l’inverno più caldo degli ultimi 200 anni”.

