Fratelli di Crozza, l'incontro segreto tra Salvini e Di Maio

Maurizio Crozza si sdoppia per mostrare l’incontro segreto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Alle parole del leader del M5s: “Oh dopo sta campagna elettorale torniamo amici, perché io a far finta di odiarti non ce la faccio più…prima di tutto!”, si aggancia Salvini: “Tranquillo da lunedì pappa e ciccia, come Bonnie and Clyde, come Stanlio e Olio”