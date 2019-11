Fratelli di Crozza, la lotteria degli scontrini contro l'evazione fiscale?

Maurizio Crozza spiega, con la consueta caustica ironia. la “semplicissima” strategia messa a punto dall’Agenzia delle Entrate per combattere l’evasione fiscale: “L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto l’arma finale: tre giorni fa è uscito il “Regolamento per la Lotteria degli Scontrini”. Tu vai al bar, bevi un caffè chiedi lo scontrino e con quello puoi vincere tre premi mensili da 10mila, 30mila, 50mila euro e anche un super-jackpot alla Befana fino a un milione di euro. Hai capito che mente diabolica l’Agenzia delle Entrate? Per far fare gli scontrini ai commercianti e agli artigiani s’è inventata un morbido strato di gioco d’azzardo che nasconde un cuore fondente di accertamento fiscale."