Fratelli di Crozza, Monologo/Parlamento: ormai accade di tutto è uno scandalo

Maurizio Crozza dedica uno dei suoi pungenti monologhi al Parlamento italiano dove oramai, tra proposte di matrimonio, striscioni, cappi e catene, può accadere di tutto:” È uno scandalo. Perché, quello è il Senato della Repubblica, in quell’Aula si sono seduti Eugenio Montale, Giovanni Verga, Giuseppe Verdi e poi i grandi Padri della Patria: De Gasperi, Nenni, Pertini. Come è possibile proprio in quell’Aula far cantare “Trottolino Amoroso” ad Amedeo Minghi… SENZA CHIAMARE MIETTA? Ma porca p*****a… che cosa v’ha fatto Mietta?