Fratelli di Crozza, Pier Luigi Bersani in versione totano

Maurizio Crozza diventa Pier Luigi Bersani in versione totano: “Se, per portare in piazza ventimila persone basta trovare il pesce giusto, ce la possiamo fare anche noi a trovare un pesce simpatico. Aspetta… la sardina sta stipata, il totano vive in profondità. La sardina è un pesce azzurro qualunquista, il totano sembra bianco, ma quando lo tiri fuori dall’acqua è rosso! C’ha dei valori ben diversi dal qualunquismo sardinico.” Crozza/Bersani rivolgendosi poi direttamente agli esponenti del movimento delle ‘sardine’: “ Dai ragazzi: totani e sardine insieme facciamo un misto mare che Salvini fa la parte del limone spremuto!”