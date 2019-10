Fratelli di Crozza, Teresa Bellanova: "Io ne' di destra ne' di sinistra"

Un esilarante Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni della Ministra Teresa Bellanova, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, e dichiara: “Solo perché sono donna che veste colorato mi si accusa di essere di Destra, ma io sono partita bracciante poi sono entrata nel sindacato e l’ho scalato quel sindacato, poi sono entrata nel PD, e l’ho scalato quel PD e appena ho giurato da Ministro del PD ho subito cercato di farlo cadere quel governo appoggiato dal PD. Io non sono né di Destra né di Sinistra, io sono come Renzi: un’arrivista e parac…! “