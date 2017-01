"Fuocoammare" candidato agli Oscar come miglior documentario

Milano (askanews) - Fra i protagonisti dell'89esima edizione degli Oscar ci saranno anche i migranti di Lampedusa e le loro storie. "Fuocoammare", il documentario del 2016 di Gianfranco Rosi che lo scorso febbraio ha vinto l'Orso d'oro al Festival del cinema di Berlino è stato nominato come Miglior documentario. Girato sull'isola di Lampedusa, racconta la vita degli abitanti e contemporaneamente quella dei migranti che attraversano il Mediterraneo per arrivare alla porta d'Europa.Il film, che si è aggiudicato finora una lunga serie di premi in Europa, dovrà confrontarsi con altri 4 candidati nella notte degli Oscar, il prossimo 26 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles: "I'm your negro", "A life animated", "OJ: made in America", "13th".