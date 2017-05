Roma, (askanews) - Francesco Gabbani sul red carpet dell'Eurovision Song Contest a Kiev, in Ucraina, con il tricolore in mano e una giacca tempestate di stelle.Il cantante italiano, dato tra i favoriti in mezzo ai tanti concorrenti da tutta Europa, con il suo brano "Occidentali's karma", già vincitore di Sanremo, si è concesso ai selfie e alle interviste prima della manifestazione che culmina nella finalissima del 13 maggio.