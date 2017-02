Gabbani: il mio brano a Sanremo tra leggerezza e riflessioni

Roma, (askanews) - E' emozionato nel tornare sul palco dell'Ariston dopo il successo tra i giovani lo scorso anno. E vuole trasmettere freschezza, leggerezza, ma anche riflessione. Francesco Gabbani si esibirà nella seconda serata del Festival di Sanremo, con il brano "Occidentali's Karma". L'abbiamo incontrato a poche ore dalla sua esibizione."Sarà una bella emozione anche perché essere promosso alla categoria big solo dopo un anno che è scivolato con tante soddisfazioni... Insomma mi sembra quasi di non essere mai andato via da Sanremo. Sarà però grande l'emozione, perché pensare di condividere il palco con artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Michele Zarrillo, Ron solo per citarne alcuni... sarà una bella responsabilità".Un brano divertente e leggero. Ma anche di contenuto: "Il brano 'Occidentali's Karma' continua a essere la formula con la quale mi piace fare musica: combina una profonda leggerezza, da una parte c'è una freschezza ritmica e melodica e dall'altra un testo che spero possa, per quanto ironicamente, suscitare riflessioni sul nostro modo di vivere".Gabbani studia nei dettagli la scenografia: "Lo studio della performance è sempre indirizzato a pensare di divertirmi e divertire, per sdrammatizzare e a non prendersi troppo sul serio. Mi piace pensare che divertendo possa anche suscitare anche un po' di riflessioni".C'è un concorrente che teme di più sul palco? "Ieri ho guardato il Festival, immaginandomi stasera là. Una conferma emotiva grossa me l'ha data Fiorella Mannoia".