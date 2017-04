Gabbani: nel disco "Magellano" il coraggio di scoprire l'ignoto

Milano (askanews) - Il viaggio è il filo conduttore di "Magellano", il nuovo disco di Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo con "Occidentali's karma", brano il cui video ha superato 100 milioni di visualizzazioni su Youtube ed è certificato triplo platino. L'album contiene 9 tracce ed è frutto ancora della collaborazione con Filippo Gabbani, Fabio Ilacqua e il produttore Luca Chiaravalli."Spero che questo titolo sia un suggerimento per affrontare le nostre vite con la curiosità e la voglia di andare oltre quello che conosciamo ed è certo, quindi di spingersi verso l'ignoto che credo nella maggior parte dei casi sia dentro di noi".Dal 9 al 13 maggio Gabbani sarà in gara all'Eurovision Song Contest a Kiev, dove rappresenterà l'Italia proprio con "Occidentali's karma"."Andrò con la scimmia sul palco perchè questa performance che ha trovato un buon riscontro sul pubblico italiano sia giusto farla vedere al pubblico europeo. Se vinco sono contento ma se non dovessi vincere la mia vita e il mio percorso artistico non finiscono".Il disco uscirà anche all'estero con i brani in italiano, cambiano solo il titolo e la tracklist, a cui si aggiunge "Amen" che vinse Sanremo giovani."Come ho scelto di andare all'Eurovision quindi di presentarmi ad un pubblico europeo con la canzone originale per rendere onore alla nostra lingua messa in musica, anche con l'album voglio portare la musica italiana fuori dai nostri confini".Francesco Gabbani è tra i performer del Concerto del Primo maggio e debutterà come conduttore ai Tim Mtv Awards il 27 maggio a Roma. Il suo tour inizierà il 19 giugno da Verona e si concluderà a settembre, sul palco suonerà e canterà."Mi divertirò a lasciarmi andare, non mi darò dei limiti, sempre all'insegna della naturalezza e della spontaneità".