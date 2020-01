Ghost - Il Musical torna nei teatri di tutta italia e fa sognare

Milano, 25 gen. (askanews) - La favola di Ghost che ha fatto sognare milioni di persone nel film culto degli anni '90 torna a teatro con un musical coinvolgente e spettacolare. Un thriller romantico, dove la suspance creata dai continui colpi di scena si alterna alla dimensione interiore del ricordo, una storia che indaga il senso dell'amore quando vive oltre il tempo. Il regista Federico Bellone lo racconta così."Questa nuova produzione di Ghost trae moltissimo dal film rispetto a tutte le produzioni precedenti, abbiamo voluto recuperare l'essenza di Ghost ossia un rapporto tra 3-4 persone, è una grande musical con scene corali e cambi di scena ma abbiamo cercato di recuperare quell'intimità che è propria del film, ricordando al pubblico quanto è importante cogliere l'attimo nella vita e fare la cosa giusta al momento giusto, perchè Ghost ci insegna che non possiamo tornare indietro sulle scelte che abbiamo fatto".Un musical sensoriale e fantasy dove ogni accadimento nasconde un mistero apparentemente inspiegabile.Grandissima l'importanza degli effetti speciali che insieme alla bravura del cast ricreano la magia del fantasma, non senza qualche difficoltà come raccontano i due protagonisti Giulia Sol e Mirko Ranù."Interpretare questo ruolo è un'enorme responsabilità e anche una grande sfida, perchè dare il volto a un personaggio intepretato da Demi Moore è bello tosto"."Chiaramente il peso dell'ombra di Patrick Swayze è inimitabile ed è pesantissimo, non cercherò di eguagliarlo, ma prendo spunto da un film cult per tutti noi e cercherò di fare il mio Sam"Una lunga tournèè dal Teatro EuropAudorium di Bologna, al Sistina di Roma, agli Arcimboldi di Milano e in molte altre città fino a maggio.