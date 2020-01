Gianna Nannini ft. Coez nel singolo "Motivo"

Milano, 7 gen. (askanews) - Un brano delicato, una canzone d'amore in cui si fondono le voci uniche di Gianna Nannini e Coez. "Motivo", è il nuovo singolo della cantautrice senese, estratto dall'ultimo album di inediti "La Differenza".Il video, con la regia di YouNuts!, utilizza la tecnica dello slow motion, Gianna Nannini e Coez si muovono in uno spazio asettico circondati da ballerini che danzano nell'acqua con movimenti che ricordano l'assenza di gravità."Motivo" è stato il primo brano scritto da Gianna per il suo album "La differenza" ed è l'unico in duetto.Nel 2020 Gianna Nannini tornerà live non solo in Italia ma in tutta Europa, partendo da Londra il 15 maggio. La prima tappa speciale in patria sarà il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.