Gianni Amelio: che bella vibrazione a San Giovanni con le Sardine

Roma, 8 gen. (askanews) - "Probabilmente oggi la politica è diventata una rissa più che uno scambio di giuste opinioni in disaccordo, cioè uno vota per un partito perché ci riconosce rappresentate le proprie idee, ma ora addirittura si vota per qualcuno che dopo un mese cambia casacca e passa da un'altra parte. Si è perso, credo, e non parlo di me ma dell'aria che sento intorno, quel bisogno di identità in qualcosa che ti rappresenti".Così Gianni Amelio alla presentazione a Roma del suo ultimo film "Hammamet", sugli ultimi mesi di vita di Bettino Craxi, in uscita il 9 gennaio."Io devo dire che ho provato un bel brivido, ed erano anni che non lo provavo, a piazza San Giovanni con le Sardine: ho visto una vibrazione in quei giovani, ma non c'erano solo giovani perché c'ero io che giovane non sono e sono tornato a piazza San Giovanni dopo decenni e ho sentito una pulsione, una volontà, una pulizia, di cui abbiamo bisogno" ha concluso il regista.