Gianni Morandi e le regionali: "Uno su mille ce la fa"? Ma quale?

Bologna, 30 ott. (askanews) - "Uno su mille ce la fa? Ma poi quale sarà quell'uno?". Gianni Morandi alla vigilia del suo nuovo spettacolo: "Stasera gioco in casa - Una vita di canzoni" così scherza pensando alle prossime elezioni regionali programmate il prossimo gennaio in Emilia-Romagna. "Parlare di politica è delicato in questo momento" ha detto ai giornalisti l'artista bolognese preferendo non uscire dal tema del concerto che lo vedrà impegnato al Teatro Duse di Bologna per tre mesi."Devo pensare a dei titoli? Non lo so, suggeritemi". Uno su mille ce la fa. "Ma qual è poi quell'uno? Ognuno la canta, ma in quanti si presenteranno? Non lo so, parlare di politica è delicato in questo momento. Io preferisco in queste serate non parlare di politica, far sorridere la gente e cercare di farla cantare".