Giardini di Mirò, è online "Don't Lie" (Feat. Adele Nigro)

Roma, 15 feb. (askanews) - È online da oggi venerdì 15 febbraio su Youtube il video di Don t Lie, il terzo estratto da Different Times, l ultimo album dei Giardini di Mirò uscito per 42 Records. Nel brano spicca la partecipazione di Adele Nigro (Any Other).Il video è il racconto delicato e malinconico della promessa, fatta da due adolescenti, di non mentirsi. Ambientato nella periferia di New York, nel giorno giù freddo dell'anno, abbraccia idealmente tutte le periferie del mondo, dalla Cina di Ningbo ritratta da Simone Mizzotti per la copertina dell album, alle foto del Lido di Spina di Luigi Ghirri. Solitudini condivise. Geometrie spaziali e traiettorie emotive. Un mondo dilatato e, al tempo stesso, risolto fra periferia e orizzonte, fra grattacieli e oceano.Prosegue con straordinario successo il tour italiano. Prossime date live: 15 febbraio - Torino, Spazio 211. 16 febbraio - Firenze, Auditorium Flog 22 febbraio - Pordenone, Astro Club. 2 marzo - Bologna, Locomotiv. 3 marzo - Genova, La Claque. 22 marzo - Ascoli Piceno, Klang Festival.