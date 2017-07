Giffoni Experience, inaugurata la Multimedia Valley

Giffoni Valle Piana (askanews) - Giffoni Experience 2017, il festival del cinema per ragazzi in scena a Giffoni Valle Piana, provincia di Salerno, apre ufficialmente il 14 ma si è concesso un assaggio 24 ore prima. Una preapertura con la partecipazione di Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio e di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania che hanno inaugurato la Multimedia Valley, un polo d'attrazione culturale destinato ad allargare gli spazi, fisici e ideali, della Cittadella del Cinema. Un investimento di 31 milioni di euro, "che sarà il più grande polo creativo del Sud Italia", ha detto Boschi."Un giorno molto importante, atteso da 16 anni, la dimostrazione che nei sogni bisogna credere", ha commentato Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Experience. "Noi da 47 anni viviamo i ragazzi ed è un miracolo sapere che l'idea, che prende il volo con la Multimedia, continua ad affascinare e ad avere un'attenzione strabiliante in ogni parte del mondo. La Valley è la dimostrazione che tutto si può fare nella vita se si ha la volontà, se non ci si arrende a pericoli e paura. Oggi inauguriamo il polo della creatività, un progetto strabiliante", ha continuato.