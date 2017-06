Giffoni Film Festival, arriva anche la bellissima Amy Adams

Giffoni Valle Piana (askanews) - Con la bellissima Amy Adams, si arricchisce il parterre di ospiti super vip che saranno presenti alla 47esima edizione del Giffoni Film festival, il festival di cinema per ragazzi che si terrà a Giffoni Valle Piana, nel Salernitano dal 14 al 22 luglio 2017.L'attrice hollywodiana, nata in Italia (a Vicenza) da genitori statunitensi, protagonista dei recenti "Arrival", di Denis Villeneuve e "Animali notturni" di Tom Ford sarà ospite a Giffoni sabato 15 luglio. Dopo cinque nomination all Oscar e due Golden Globe vinti, riceverà dalla giovane giuria del festival italiano anche il Giffoni Experience Award.Attrice multiforme, capace di passare dai panni avventurosi dell'aviatrice Amelia Earhart in "Una notte al museo 2" a quelli super sexy di Sydney Prosser e Lady Edith Greensly di "American Hustle", Amy Adams racconterà ai giurati la sua carriera, ricca di sfide e costellata di successi, grazie alla quale è riuscita a conquistare il cuore di critica e pubblico di tutto il mondo.Prossimamente, sarà protagonista della serie Hbo "Sharp Objects" (di cui è anche produttrice) diretta da Jean-Marc Vallée, basata sull omonimo bestseller del New York Times di Gillian Flynn. Al cinema, invece, tornerà nei panni di Lois Lane in "Justice League", per la regia di Zack Snyder.