Gigi D'Alessio al timone di "Made in Sud": musica e tante risate

Roma, (askanews) - La comicità travolgente di "Made in Sud" riparte con Gigi D'Alessio, affiancato da Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. Risate e musica: un binomio perfetto, per dodici puntate prodotte da Rai2 in collaborazione con la Tunnel produzioni, a partire dall'8 marzo alle 21.20. Al timone del programma arriva un napoletano doc, capace di farsi sentire da Nord a Sud:"Made in Sud è una bella avventura. Sarà una lunga avventura, 12 puntate, giocherò in casa perché lo faremo dalla Rai di Napoli con una squadra di comici straordinari. Spero di portare il mio piccolo contributo, che la mia presenza porti qualcosa in più".La struttura portante del programma sarà costituita dai comici. Ma ci sono tante novità. Tra queste, una superband di 10 elementi che suonerà ogni sera dal vivo. Completa il cast un balletto di otto elementi agli ordini del coreografo Filippo Mainini.L'obiettivo di Gigi D'Alessio è portare un po' del suo Sud in tutta Italia: "Questa è la mia missione: di unire e non dividere, ma soprattutto di valorizzare, perché ci sono tante cose che nemmeno noi che siamo nati al Sud conosciamo. Avere un amplificatore come Rai Due è importante ed è bello comunicare e far sapere a tutti che forse delle cose buone ne abbiamo tante".