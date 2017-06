Giovanni Caccamo: "La mia musica contro il buio che ci circonda"

Siracusa, (askanews) - "Io credo che la musica, l'arte e la bellezza in generale possano essere un'ottima chiave oggi di riflessione che possa andare in controtendenza su tutto il nero e la negatività che ci circonda. Cerchiamo di creare dei ponti di bellezza, speriamo di riuscirci".E' questo il messaggio che lancia Giovanni Caccamo, giovane artista siciliano scoperto da Franco Battiato, vincitore nel 2015 di Sanremo tra le nuove proposte e arrivato terzo nel 2016 tra i big.Caccamo è ideatore, insieme all'eclettico pittore Giovanni Robustelli, del progetto S'Ignora, che unisce arte, musica e bellezze del patrimonio dell'Unesco, finanziato dalla Fiat.Il progetto, che farà tappa in dieci location di tutta Italia, è sbarcato a Siracusa, nella piazza Duomo di Ortigia. "In un momento storico in cui la negatività continua a urlarci intorno, io e Giovanni crediamo che la bellezza, la semplicità e l'arte possano essere i ponti di domani per riallacciare la luce e riaccendere la positività".