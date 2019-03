Giovanni Scifoni: "Vi racconto come è nata la serie sui santi"

Roma, 4 mar. (askanews) - E' famoso anche per la serie dei santi, su Facebook. Giovanni Scifoni, oltre allo spettacolo a teatro dal titolo "Santo Piacere - Dio è contento quando godo", alla Sala Umberto dal 18 al 24 marzo, racconta come è nata la serie su Facebook dedicata alle figure di alcuni santi."Il santo del giorno è nato dall'allora direttore di Tv2000, Paolo Ruffini, che mi disse: racconta ogni giorno un santo. Ho cominciato a raccontare il santo davanti alla telecamera, ma era una noia infinita. Poi a un certo punto ho avuto un'idea: alle 4 di notte sono andato a svegliare mia moglie che dormiva, chiedendole che cosa ne pensasse di San Tommaso d'Aquino. Là ho capito il segreto: risvegliare i morti, coinvolgere la famiglia, utilizzo il santo come pretesto per raccontare l'uomo, le miserie e le bellezze dell'uomo, utilizzando il comico, la follia, i miei figli".