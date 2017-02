Giulia Luzi: da Sanremo al mio nuovo disco sui giovani e l'amore

Roma, (askanews) - La voce più matura, le sonorità elettro-pop, un disco di inediti, e quattro brani che portano anche la sua firma. Giulia Luzi, reduce dall'esperienza a Sanremo tra i big, riparte con il suo primo progetto discografico intitolato "Togliamoci la voglia" (etichetta Madli Records e distribuito da Believe Digital) ed è pronta per il tour.Giulia racconta il suo primo album: "E' un disco che mi rappresenta moltissimo, ci tenevo moltissimo a mettere la mia impronta. "Ci sono anche dei pezzi scritti da me. Mi sono messa in gioco perché sentivo che era il momento di iniziare a scrivere e di avere qualcosa da dire"."Il filo conduttore del disco è di mettere in risalto la personalità di una giovane ragazza che si sente comunque forte nonostante le delusioni d'amore".Dopo il Festival, si riparte per nuove avventure: "L'esperienza a Sanremo è stata bellissima, un'esperienza pazzesca, che mi ha insegnato moltissimo che mi ha fatto capire quanto in realtà voglia fare questo mestiere".Il disco contiene anche il brano omonimo in gara al Festival in duetto con Raige. Partito anche un contest per formare la band che accompagnerà Giulia Luzi nel tour: "Abbiamo pensato con la mia produzione di fare un contest per cercare una band che doveva avere le mie caratteristiche, ovvero essere una band giovane e talentuosa. La band è quasi conclusa e ora non vedo l'ora di partire con i live".La cantante sarà il 22 febbraio alla discoteca laziale a Roma, il 23 febbraio a Firenze e l'8 marzo a Milano per l'Instore Tour.