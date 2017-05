Glamour Cannes: da Kidman commossa a Kristen Stewart bionda

Cannes (askanews) - Sul red carpet di Cannes sta sfilando il meglio del glamour del cinema mondiale. Da Nicole Kidman in tulle bianco che si commuove mentre abbraccia il marito Keith Urban a Kristen Stewart che si presenta in veste di regista e con un taglio biondo platino e cortissimo. Sul tappeto rosso hanno sfilato anche Alejandro Gonzalez Inarritu, Andie MacDowell, Eva Longoria, Kristin Scott Thomas e Dustin Hoffman che improvvisa un siparietto comico con Emma Thompson e Al Gore che 11 anni dopo "Una scomoda verità" porta a Cannes un nuovo documentario sul cambiamento climatico "Un Inconvenient Sequel: Truth to Power".Flash e applausi per le star francesi, Juliette Binoche, Emmanuele Beart e Catherine Deneuve, Isabelle Huppert e Jean-Louis Trintignan.