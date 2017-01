Gli Oblivion tornano a Milano: nuova sfida per il jukebox umano

Milano (askanews) - Risate a crepapelle, performance canore e musicali incredibili, gli Oblivion i cinque dissacratori della musica italiana tornano con le nuove divertentissime parodie. Lo spettacolo "The human jukebox" va in scena al Teatro Leonardo di Milano dal 31 gennaio al 19 febbraio con delle chicche davvero gustose.J-Ax e Fedez con "Vorrei ma non ho posto", i Negramaro in versione Jodel e poi Elisa, i Pooh e tanti altri! Non mancheranno Jovanotti, Ligabue, i Queen vs Morandi, Il Volo, gli artisti di X Factor e quelli del "Festival Zar" !Un'irresistibile Spotify vivente, un articolato mangianastri umano che mastica tutta la musica e la digerisce in diretta in modi mai sentiti prima. Il pubblico come sempre avrà il compito di mettere in difficolta e di guidare la scaletta che i cinque cantanti ogni sera mettono in scena.L'alchimia musicale e il divertimento sono garantiti.