Gli ultimi giorni di Michael Jackson, il re del pop torna in tv

Roma (askanews) - A 9 anni dalla sua scomparsa arriva in tv "Gli ultimi giorni di Michael Jackson", il film che ripercorre gli ultimi anni di vita del re del pop di cui vediamo alcune immagini in esclusiva. Domenica 4 febbraio alle 21 su Crime+Investigation ritroveremo l'eccezionale cantante e ballerino, che ha segnato la storia musicale degli ultimi quarant'anni. Il film si basa sul libro best seller scritto dai fedelissimi bodyguard Bill Whitfield e Javon Beard. I due raccontano l'amore di Jackson per i figli ma anche i retroscena dolorosi dei suoi ultimi due anni di vita. Uno sguardo sulla vita della popstar, dagli anni bui dopo il processo per abusi sessuali su minori, in cui fu assolto, fino alla morte avvenuta nel giugno del 2009. Jackson è deceduto a 50 anni, ucciso da una overdose di farmaci somministrati per errore dal suo medico personale Conrad Murray.Ad interpretare Michael c'è l'inglese Navi, il suo più celebre sosia. Il film tv, che tocca gli scandali, i problemi di salute, il ritorno in grande stile sulla scena musicale è un ritratto inedito e intimo dell'indimenticabile Jacko.