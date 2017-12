Gran Galà dell'Operetta in scena per Capodanno al Teatro Parioli

Roma, (askanews) - Speciale Capodanno al Teatro Parioli, domenica 31 dicembre, con la Compagnia Italiana di Operette che presenterà il " Gran Gala dell Operetta". Un informalissimo viaggio attraverso i colori, i profumi, i suoni propri di questo genere teatrale, con brani in prosa e famosissime arie tratte dalle più celebri operette della storia del Teatro.Gli spettatori saranno accompagnati attraverso la classica sobrietà e compostezza de "La Vedova Allegra", per giungere poi alla frizzante allegria de "Al Cavallino Bianco", con una sosta nella "swingeggiante" ritmica de "La Duchessa di Chicago". Senza dimenticare l'ingenua e a volte irriverente comicità de "Il Paese dei Campanelli" e per finire all'invernalissima "Danza delle Libellule".Protagonisti e presentatori della serata saranno il primo attore della Compagnia Italiana di Operette, Victor Carlo Vitale, uno studente in alternanza studio lavoro, interpretato dal Caratterista della Compagnia, Claudio Pinto Kovacevic, la soprano e attrice Irene Geninatti Chiolero, le suadenti voci del tenore Massimiliano Costantino e della soprano Maria Emanuela Digregorio.