Grande festa di chiusura della Milano Music Week 2019

Milano, 25 nov. (askanews) - Milano si conferma capitale della musica Italiana. Si è appena chiusa la Milano Music Week 2019 che ha registrato un successo oltre le aspettative. Evento finale la Festa di Billboard Italia allo Spirit de Milan con Alessandra Amoroso, The Kolors, Mondo Marcio e i giovani artisti di X Factor. "La concentrazione di musica tra la mia casa discografica e le radio è praticamente tutto concentrato a Milano, secondo me è giusto, è la capitale della musica"."La Milano Music Week per noi è un evento forte e importante perchè ci fa ricordare quanto Milano sia la locomotiva dal punto di vista discografico c'è grande fermento, e averla in questo momento storico è una cosa molto importante.Oltre 300 eventi che si sono susseguiti, nuovo appuntamento dal 16 al 22 novembre 2020 per la prossima settimana dedicata alla musica.