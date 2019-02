Milano, 20 feb. (askanews) - Grande successo del tour italiano della Parsons Dance, la compagnia americana amata dal pubblico per la sua danza atletica e vitale che trasmette gioia di vivere. Nelle spettacolo ci sono pezzi recenti del suo repertorio e coreografie diventate ormai dei cult come racconta lo stesso coreografo David Parson in vista delle date milanesi al teatro Nazionale (1-3 marzo)."Avremo degli artisti ospiti tra cui Elena D'Amario che ha ballato per anni nella mia compagnia e si esibirà in Caught, e Abby Silva Gavezzoli che danzerà in Reflections. Siamo davvero felici di avere queste grandi star della danza di nuovo con noi, sono due donne che hanno fatto parte della mia vita e sono davvero speciali".Uno spettacolo pieno di energia con coreografie mozzafiato davvero da non perdere.