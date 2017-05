Gubitosi: fare il Giffoni film festival è un'impresa titanica

Giffoni (askanews) - "Fare un festival, fare un grande evento non è così semplice ma non è nemmeno complicato, ma fare Giffoni è un'impresa titanica un'impresa quasi impossibile, eppure noi ci riusciamo". Lo ha detto il direttore del festival del cinema per ragazzi di Giffoni, in scena dal 14 al 22 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, presentando le novità della 47esima edizione."Giffoni non è un prigramma, non è un qualcosa che limita la sua azione nel tempo, 10 giorni finisce e ci vediamo l'anno prossimo, Giffoni dalla sua storia si è differenziato, negli anni ho sempre detto quanto è bella la nostra anomalia, nato in un piccolo paese, ora è globale".