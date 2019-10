House of the Dragon: il prequel di Game Of Thrones sui Targaryen

Milano, 30 ott. (askanews) - I Targaryen stanno tornando. Saranno loro, gli antenati di Daenerys, i protagonisti dell'atteso prequel di "Game of Thrones", la serie fantasy tratta dai libri di George R.R. Martin che si è conclusa dopo 8 stagioni.La nuova serie annunciata da Hbo dal titolo "House of the Dragon" sarà basata sul libro "Fuoco e sangue" e racconterà gli eventi accaduti circa 300 anni prima di quanto visto nella serie principale, svelando le origini di una delle casate più importanti della saga. La serie sarà co-prodotta da Martin e Ryan Condal che scriverà la sceneggiatura; alla regia Miguel Sapochnik, che ha vinto un Emmy per aver diretto l'episodio "La battaglia dei bastardi".L'annuncio è arrivato poche ore dopo un'altra notizia: è stata annullata la realizzazione di un altro prequel con protagonista Naomi Watts che avrebbe dovuto raccontare l'universo di "Game of Thrones" migliaia di anni prima degli eventi principali, all'alba dell'arrivo degli estranei. La costosa puntata pilota non è piaciuta.