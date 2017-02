I big di Sanremo: ecco cosa ci ha lasciato questo Festival

Roma, (askanews) - Finito il Festival di Sanremo è ora di bilanci per i big in gara: da chi si dice felicissimo perché è arrivato sul podio, come Francesco Gabbani ed Ermal Meta, a chi la ricorderà comunque come un'esperienza bellissima. Ecco cosa ha lasciato la 67esima edizione a Chiara Galiazzo, Elodie, Michele Bravi, Ron, Marco Masini, Meta e Gabbani."Cosa mi ha dato questo Sanremo? Una settimana bella che ho vissuto benissimo, tanta felicità perché quello che ho fatto è arrivato a più persone di quante avrei potuto immaginarmi - ha detto Chiara - e sono contenta di me stessa". Un'esperienza bellissima per Elodie, "la mia prima a Sanremo, ci sono state così tante emozioni che ancora non ho fatto un resoconto dei momenti più importanti, ma di sicuro l'emozione di cantare su un palco del genere con un'orchestra sinfonica sarà una di quelli, preziosissimi, da portare con me"."Vedere che fuori la gente sta ascoltando la canzone, e la condivide, quella per me è la vera vittoria, bellissimo" ha commentato Michele Bravi. Mentre Ron, un po' amareggiato ha detto: "Ognuno ha dei progetti ed è giusto portarli avanti con forza, in questo Sanremo si è un po' ribaltato tutto un modo di vedere il Festival, con le giurie, poi il tempo deciderà cosa è successo, è ancora troppo presto"...Per Marco Masini, poi, "questo Festival mi ha lasciato tanta serenità e convinzione sulle scelte che ho fatto, perché ho sentito in modo istintivo di potermi raccontare e sono riuscito a farlo".Ancora senza parole Ermal Meta: "Wow, non è solo un terzo posto, è stato come scalare una montagna, ed è bellissimo, quando si scala si ha paura di cadere, ma è la paura che ti tiene in alto, poi non solo, il premio della critica e della serata delle cover, diciamo che per me questo Sanremo è stato incredibile e non potrei essere più felice di così". E il vincitore Gabbani ha dichiarato: "Una botta di vita, una bellissima esperienza, mi diverto come lo scorso anno, tanta gioia e responsabilità di condividere il palco con dei big, un misto di gioia e responsabilità".