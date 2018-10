I "Diari aperti" di Elisa, nuovo album tutto in italiano

Milano (askanews) - Un racconto poetico e sincero, che si snoda lungo undici fotogrammi della sua vita. Elisa esce con "Diari Aperti", il suo nuovo album tutto in italiano in cui la cantante in modo intimo, quasi sussurrato racconta la sua vita e i suoi ricordi rivestiti di musica. Pagine reali di quaderni e agende che fin da bambina hanno raccolto i suoi pensieri."Ci sono delle confessioni, dei dialoghi molto più diretti come se parlassi un po' anche a me stessa oppure a un interlocutore solo, a una figura intima come un diario o un migliore amico e questo mi ha portato sia all'idea di volerlo chiamare 'Diari aperti' per spiegare un po' quello che è il contenuto dell'album, sia mi ha indicato a livello musicale che cosa volevo fare"."Diari Aperti" è una sorta di concept album di una vita, con un linguaggio familiare ma poetico come in "Quelli che restano" il duetto intimo e vibrante tra Elisa e Francesco De Gregori."Ho scelto un filone unico che è quello di raccontare i sentimenti e le emotività perchè ho visto che il gruppo di canzoni a cui ero più attaccata, che era quello più genuino, era un gruppo di canzoni emotive".Preziose ballate cantate con la sua inconfondibile voce che nasce dal cuore. "Per me la musica deve essere verità, deve essere scambio: deve poter scuotere, inquietare, questo è il suo ruolo e il suo significato, altrimenti diventa un'esperienza annacquata, la musica ha dei poteri ampi e centra con l'introspezione anche".In linea con tutto il progetto, Elisa ha scelto la dimensione avvolgente del teatro per il "Diari Aperti Tour", che partirà nella prossima primavera.