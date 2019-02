I Jalisse ripartono da Sanremo con "Ora": 'Mai arrendersi'

Sanremo, 7 feb. (askanews) - I Jalisse a Sanremo, 23 anni dopo la vittoria che lanciò la loro carriera. "Qui ritorni e ti prendi un po' di energia creativa. Rivedi amici, fai interviste, approfitti del fatto che sono tutti qua, approfitti per promuovere e fare vedere che ci siamo anche noi".Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci è qui per promuovere la canzone "Ora", brano che parla anche di rivincita e di non arrendersi davanti alle difficoltà. Come quelle che hanno dovuto superare anche loro negli anni più in sordina dopo il grande successo."A un certo punto un faro si accende e i sorrisi ritornano, anche se comunque in tutto il periodo in cui siamo stati fermi, fermi tra virgolette, non ci siamo mai arresi, abbiamo sempre provato a vivere e sopravvivere di musica, "Ora" è il momento che ti devi vivere in quell'attimo, devi approfittare di tutto quello che sta accadendo. In qualsiasi mestiere non ci si deve mai arrendere".I Jalisse, insomma, non sono solo "Fiumi di parole". "Ma per niente proprio. I Jalisse sono "Vivo", "Liberami" e "Se torna la voce", una serie di canzoni, non non ci siamo mai fermati, abbiamo lavorato molto all'estero grazie all'Eurovision song contest e al quarto posto che abbiamo ottenuto. Non ci siamo mai fermati".Il duo è al lavoro su un nuovo album e ha in programma un tour, oltre a dei progetti cinematografici.