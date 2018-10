I Maneskin e il loro mondo come non li avete mai visti

Milano (askanews) - Conoscere i Maneskin, vederli all'opera nella quotidianità mentre creano il loro ultimo disco. Tutto questo è "This is Maneskin", il docu-film scritto e girato dalla band, in onda su Sky Uno il 26 ottobre alle 20,15 e poi su Sky Atlantic. Dal 26 ottobre sarà inoltre disponibile in esclusiva on demand su TIMVISION dove si potrà rivedere ogni volta che si vorrà.Un film a quattro voci e otto mani in cui i ragazzi, lontani dai riflettori di Xfactor, si presentano come racconta Victoria."La cosa che penso che sia veramente importante di questo docu-film è che non è una autobiografia che racconta la nostra carriera, perchè è iniziato tutto più o meno un anno fa e quindi sarebbe troppo presto. Invece abbiamo deciso di mostrare un altro lato di noi, che nessuno ha mai visto: ossia come quattro ragazzi di neanche 20 anni scrivono il loro primo disco, siamo fieri del risultato perchè è proprio spontaneo e vero, lo abbiamo fatto tutto noi con le telecamere, nella casa dove siamo stati noi quattro a scrivere l'album per due mesi e si vede proprio il processo creativo, di come nascono le diverse canzoni, delle influenze che ognuno di noi mette, anche dei litigi. Si vede la verità di quello che siamo".